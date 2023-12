F1 : Révolution totale chez Alpine !

Arnaud De Kanel

Après une saison très décevante, Alpine a à cœur de se racheter en 2024. Comme Ferrari, qui prévoit un changement quasi-total de sa monoplace, l'écurie tricolore a prévu de changer énormément de choses sur l’A524. Matt Harman, le directeur technique de l'équipe, a fait de grandes annonces à ce sujet.

La saison 2023 va laisser des traces dans le paddock. Toutes les écuries ont accusé un retard considérable sur Red Bull et cela en pousse bon nombre d'entre elles à tout changer pour 2024. C'est notamment le cas d'Alpine qui va avoir une monoplace nouvelle « de l’avant à l’arrière ».



«Nous savions que nous n’étions pas tout à fait là où nous voulions être»

« Au fur et à mesure que nous atteignons ce plafond sur la voiture 2023, et que nous nous rapprochons des types d’appui aérodynamique que nous voyons maintenant, cela devient de plus en plus délicat de trouver de la performance ; et vous devez entrer de plus en plus dans les détails. Nous n’avons donc pas fait aussi bien que pour l’A522. Nous savions que nous n’étions pas tout à fait là où nous voulions être cette année, nous savions que nos développements plafonnaient un peu sur la voiture, à cause des limitations que nous avions. Lorsque vous savez que vous atteignez ce point, il est préférable de comprendre où vous êtes dans le championnat, et de vous dire "passons à autre chose", et nous l’avons fait assez rapidement », a déclaré Matt Harman dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il promet une révolution totale pour la future monoplace.

«La voiture sera entièrement nouvelle»