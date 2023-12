F1 : Il vit un calvaire avec Verstappen et sort du silence

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Sergio Pérez avait très bien débuté avec notamment deux victoires lors des quatre premiers Grands Prix. Le pilote mexicain a ensuite baissé de rythme avec notamment cinq éliminations consécutives avant la Q3. Le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull a avoué qu'il avait désormais besoin de repos pour mieux commencer la saison 2024.

Le prochain Grand Prix aura lieu le 2 mars prochain, à Bahrein. D'ici-là, les écuries ont le temps de préparer la monoplace dans laquelle prendront place leurs deux pilotes. Sergio Pérez espère évidemment réaliser le même début de saison que 2023, mais voudra certainement être compétitif sur la durée...

«Me reposer ? J’ai hâte, pour être honnête»

Sergio Pérez, vice-champion du monde de Formule 1 cette année, avoue dans des propos relayés par nextgen-auto.com que cette saison a été éreintante : « Me reposer ? J’ai hâte, pour être honnête. Ça a été une longue saison. Nous avons terminé l’année et j’ai eu l’impression que cela devenait encore plus difficile après la dernière course. Nous avons eu le test, nous avons eu le Japon, nous avons eu Bakou. Nous avons donc été très occupés. »

F1 : Max Verstappen pousse un coup de gueule inattendu https://t.co/4R9YmJXTL4 pic.twitter.com/WQZsARDEUl — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«De mon côté nous avons connu des hauts et des bas à la mi-saison»