F1 : Mercedes pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, une trêve obligatoire entre le 24 décembre et le 2 janvier doit être mise en place dans toutes les écuries. Les usines seront donc fermées durant cette période, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Chez Mercedes, on se plaint de cette trêve, puisqu'elle va ralentir les avancées de la nouvelle monoplace.

Entre la fin de saison et le début de la suivante, c'est à ce moment-là que les usines ont le plus de travail. Avec l'absence de courses, les équipes ont largement le temps de travailler sur la nouvelle monoplace avant le début de la prochaine saison, en mars. Cette période tombe durant les fêtes de Noël et du Nouvel An, mais jusqu'à présent, prendre des vacances était mal vu. Cette année, pour la première fois, des vacances entre le 24 décembre et le 2 janvier sont imposées à toutes les écuries qui seront donc vide durant 9 jours. Une décision qui ne fait pas que des heureux.

«La charge de travail est la plus intense, d’aujourd’hui à avril environ»

James Allison, directeur technique de Mercedes, a réagi à cette nouvelle réglementation concernant les congés de décembre, et ce, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « On pense souvent à tort que la saison se termine et qu’il y a une pause (en hiver). Or avec la saison prochaine, celle que vous vivez actuellement et les saisons à venir, vous passez continuellement d’un projet de voiture à l’autre, sans aucune pause. La charge de travail reste assez élevée tout au long de l’année, mais c’est probablement en ce moment à l’usine qu’elle est la plus intense, d’aujourd’hui à avril environ. Les seules périodes de grâce, et elles doivent être respectées, sont l’été, lorsque le sport dans son ensemble s’arrête, pendant quelques semaines, et à Noël. Cette année, pour la première fois, le sport a également décidé d’imposer une fermeture obligatoire entre la veille de Noël et le 2 janvier. Ce sera le premier Noël en Formule 1, depuis toujours, où les gens pourront prendre quelques jours de congé sans culpabilité parce que c’est imposé au niveau sportif. »

«Il est vrai que cela ne fait pas l’unanimité au sein de l’équipe»