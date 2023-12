F1 : Calvaire avec Verstappen, il balance

Arnaud De Kanel

A la mi-saison 2019, Alex Albon, alors chez Toro Rosso, était appelé en renfort chez Red Bull pour remplacer un Pierre Gasly auteur d'un début de saison décevant. Le pilote thaïlandais a donc découvert un tout nouvel environnement mais également un nouvel équipier, Max Verstappen, qui ne laisse que peu de place aux nouveaux. Très vite, il a sombré.

Actuellement pilote chez Williams, Alex Albon s'est vu offrir l'opportunité de piloter pour Red Bull durant sa carrière. Alors qu'il était chez Toro Rosso, la formation autrichienne décidait de le promouvoir afin de remplacer Pierre Gasly à la mi-saison 2019. Même si l'offre était difficilement refusable, elle ne mettait pas le pilote thaïlandais dans les meilleures dispositions car il ne connaissait pas l'environnement de sa nouvelle écurie, ni tout ce qui l'entourait. Il a également du faire face à l'intraitable Max Verstappen.

«C’était une situation très étrange»

Pour le podcast High Performance , Alex Albon raconte : « C’était une situation très étrange, alors que je commençais à me sentir très à l’aise chez Toro Rosso. Je vivais dans un rêve où la pression de chaque course diminuait de plus en plus. Après la première course, j’ai su que j’étais à ma place. Je savais que j’avais ce qu’il fallait et je croyais vraiment en moi. Puis la pause estivale est arrivée et Helmut Marko m’a rappelé à son bureau. Je n’avais aucune idée de la raison. Je pensais que c’était pour vérifier ma résidence parce qu’il m’aidait à déménager à Monaco et ce genre de choses. Et juste à la fin de la réunion, il me dit ’au fait, tu es dans le baquet de la Red Bull. C’est le numéro à composer, c’est celui de ton ingénieur, appelle-le et mets ça en place’. Vous ne pouvez pas aller à l’usine parce qu’elle est fermée. Vous n’êtes pas autorisé à parler à qui que ce soit. Mais il a dit ’on t’annoncera dans deux heures’. Et c’était tout. C’était énorme. » Le Thaïlandais reconnait qu'il est arrivé trop tôt chez Red Bull.

«Je n’étais certainement pas assez préparé»