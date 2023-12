F1 : Gasly débarque chez Red Bull, le fiasco était annoncé

Arnaud De Kanel

En 2019, Pierre Gasly avait rejoint Red Bull en provenance de Toro Rosso comme avait pu le faire Max Verstappen avant lui. Mais l'aventure du Français a rapidement tourné au vinaigre et il avait perdu son baquet en milieu de saison. Cet échec était prévisible selon Franz Tost qui estime que Gasly est arrivé bien trop jeune.

Nombreux sont ceux qui se sont cassés les dents sur Max Verstappen chez Red Bull. Pierre Gasly en fait partie. A son arrivée en 2019 après de belles promesses chez Toro Rosso, le Français a rapidement connu une situation d'échec. Pour Franz Tost, qui l'a connu chez Toro Rosso et AlphaTauri, le fiasco était prévisible.

Un pilote français recalé en F1, ça devient une habitude https://t.co/ZyIWERMpdD pic.twitter.com/rAOrUv0Irq — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

«J’ai dit immédiatement que cela ne fonctionnerait pas»

« Malheureusement, ils (Red Bull) ont enlevé Gasly de Toro Rosso après la première année chez nous. Trop tôt. J’ai dit immédiatement que cela ne fonctionnerait pas. Il n’était pas assez mûr pour aller là-bas. Nous sommes une équipe qui forme de jeunes pilotes. Vous ne pouvez pas simplement dire ’oui, il a piloté une année chez Toro Rosso. Il doit maintenant venir chez nous pour réussir contre Max, pour marquer des points, pour finir deuxième, ou quoi que ce soit d’autre. Sur l’ordinateur, c’est peut-être une bonne idée et ça a l’air bien. Cela ne fonctionne pas en pratique », a déclaré Franz Tost dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Alexander Albon et Daniil Kvyat ont également connu le même sort que Pierre Gasly.

«Quand ils ont pris la décision à l’époque, ce n’était pas prévu de leur côté»