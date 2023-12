F1 : «Grosse frayeur» chez Ferrari, il déballe tout

Pierrick Levallet

Pour son retour en F1, le Grand Prix de Las Vegas a été marqué par un crash impressionnant. Lors des EL2, le passage des monoplaces a fini par soulever une plaque d’égout. Cette dernière a fini par s’encastrer dans le châssis de Carlos Sainz Jr. Cet accident avait provoqué le déploiement d’un drapeau rouge et plusieurs dégâts à la voiture du pilote de Ferrari. L’Espagnol est d’ailleurs revenu sur cet épisode maintenant que la saison est terminée.

«C’est plutôt la faute du circuit ou de la FIA»

« Une plaque d’égout fracasse ta voiture. Elle était pratiquement détruite. Quand on regarde ce qui s’est passé, c’est une chose qu’on ne peut pas voir, c’est plutôt la faute du circuit ou de la FIA, et ensuite ils vous pénalisent. On vous dit : ‘tu vas obtenir dix places de pénalité et tu vas devoir t’élancer de l’arrière’. Ce sont des choses, honnêtement, qui montrent que le sport et la Formule 1 ont encore des choses à améliorer, clairement. Personne en Formule 1 n’était d’accord avec cette pénalité et personne n’était content de cette situation. Donc, cela montre que le sport doit continuer à progresser » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par F1 Only .

«Cela ressemblait pratiquement à une explosion»