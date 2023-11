Gros crash en F1, Ferrari sort du silence

Benjamin Labrousse

Ce week-end, la F1 connaît son dernier Grand Prix de la saison à Abou Dabi. Alors qu’une bataille se prépare entre Ferrari et Mercedes se prépare au niveau du classement des constructeurs, Carlos Sainz a connu un accident lors des Essais Libres 2. Le pilote espagnol ainsi que Frédéric Vasseur n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir à ce crash, évoquant plus de peur que de mal pour Sainz.

Ce vendredi, les premières séances d’essais libres avaient lieu à Abou Dabi. Ces dernières ont notamment été marquées par les essais effectués par de nombreux pilotes rookies, mais également par le crash impressionnant de Carlos Sainz (Ferrari) lors des EL2. Si cet accident a alors provoqué un drapeau rouge, l’Espagnol a pu rapidement s’extirper de sa monoplace.

«Je n’ai pas pu contrôler la voiture»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Carlos Sainz est revenu sur cette perte de contrôle : « Malheureusement, je n’ai pas pu contrôler la voiture. Elle m’a échappé et c’est ce genre de moment où vous avez l’impression d’être un passager et où vous regrettez de ne pas avoir pu faire quelque chose de différent. L’une à la sortie du virage 2 et l’autre à l’entrée du virage 3, et avec cette nouvelle génération de voitures, cela perturbe beaucoup la voiture. J’ai dû changer plusieurs choses dans les réglages et dans la ligne de conduite pour essayer de m’en débarrasser » .

«Le châssis, a priori c'est bon»