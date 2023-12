F1 : Ferrari lâche une grande annonce, Red Bull est prévenu

Jean de Teyssière

Cette année, Red Bull a été imbattable. Sur les 22 Grands Prix disputés, seul un a échappé à l'écurie autrichienne, puisque le pilote Ferrari, Carlos Sainz, a remporté le Grand Prix de Singapour. Une hégémonie jamais vue dans l'histoire de la Formule 1, que conteste Frédéric Vasseur, car il l'affirme : une telle saison ne se reverra pas cette année, car toutes les écuries ont progressé.

La saison 2023 historique de Red Bull se reverra-t-elle un jour ? Max Verstappen et l'écurie autrichienne ont quasiment tout remporté, hormis une course, à Singapour. Mais à la fin de la saison, la concurrence s'est resserrée et devrait être encore plus forte en 2024.

«Pour moi, ce n’est pas la bonne façon de faire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, pointe du doigt les deux écuries détenues par Red Bull : « Ce que nous devons contrôler, c’est ce que les équipes font avec leurs équipes juniors. Pour moi, ce n’est pas la bonne façon de faire. Parce que Toro Rosso, AlphaTauri ou Minardi, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, ce qu’ils font ensemble est une situation étrange avec deux équipes appartenant à la même société. Mais la FIA a été capable de gérer cela jusqu’à présent, et je suis sûr qu’elle sera capable de le faire à l’avenir. »

«Il sera de plus en plus difficile pour Red Bull de faire pareil que cette saison»