F1 : Après la polémique à Las Vegas, Ferrari passe à l'action

Jean de Teyssière

Lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison qui avait lieu à Las Vegas, Ferrari et Carlos Sainz ont été frappés par un incident qui a eu des conséquences désastreuses. Une plaque d'égout mal fixée a heurté le fond plat de la monoplace du pilote espagnol qui n'a pas pu aller au bout des essais libres. Mais les réparations ont également pénalisé l'Espagnol de dix places et Ferrari a annoncé avoir lancé un dossier d'assurances pour réduire les pertes.

À la fin du Grand Prix de Las Vegas, au cours duquel Carlos Sainz avait terminé sixième, l'Espagnol pestait : « On a perdu une excellente opportunité de marquer de gros points et de se battre pour la victoire, pour laquelle je ne me suis pas battu depuis Monza ou Singapour. C'était un sentiment de frustration incroyable. Je n'ai jamais été aussi frustré en tant que pilote, ou aussi agacé par la F1, qu'à Vegas. »

Une perte de plusieurs millions ?

L'incident qui a cassé le fond plat de la monoplace de Carlos Sainz a eu des conséquences sur la suite de la compétition. Carlos Sainz se sentait bien et à ce moment-là, la bataille faisait rage entre Mercedes et Ferrari pour la deuxième place au classement des constructeurs. Mercedes était devant avec 382 points mais Ferrari revenait bien avec 362 points. Mais les réparations de la monoplace ont coûté dix places de pénalité à Sainz qui avait réalisé le deuxième meilleur temps des qualifications. Parti 12ème, il était finalement arrivé 6ème. A la fin du championnat, Ferrari a échoué à la troisième place, à seulement trois points de Mercedes. On se saura jamais ce qui se serait passé, mais cet incident a eu des conséquences financières importantes (14M€ de différence).

F1 : Il veut imiter des légendes, catastrophe pour Verstappen ? https://t.co/rd5Ia7dGY9 pic.twitter.com/VkkxZZiu8P — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

«Ce serait juste que nous soyons remboursés !»