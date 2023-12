F1 : Il écœure Hamilton et jubile !

Arnaud De Kanel

En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour tous les pilotes de Formule 1. Auteur d'une excellente deuxième partie d'exercice au volant de sa McLaren, Lando Norris a dévoilé le meilleur moment qu'il a vécu en 2023. Pour lui, il s'agit de sa deuxième place obtenue au GP de Silverstone après avoir résisté à Lewis Hamilton.

Avec Oscar Piastri et Fernando Alonso, Lando Norris a été l'une des bonnes surprises de la saison. Le pilote britannique a été l'un des rares à offrir un semblant de résistance à Max Verstappen sans pour autant le battre. Norris court toujours après sa première victoire en carrière et il s'en était rapproché début juillet à Silverstone en montant sur la deuxième marche du podium derrière le Néerlandais et surtout devant Lewis Hamilton après lui avoir résisté. Son meilleur souvenir de la saison 2023, peut-être même de sa carrière.

«J’ai fini par me tenir sur la boite devant tous les fans britanniques»

« Je me souviens avoir vu Lewis gagner à Silverstone quand j’étais petit... ce n’était il n’y a pas si longtemps, et je me disais à quel point ce serait fou si j’avais la chance de monter sur ce même podium. En fait, j’en ai rêvé la nuit avant de presque décrocher la pole position, je partais 2e. Nous ne nous attendions pas à ce que je sois sur le podium après la course, mais il y avait toujours une chance et j’ai fini par me tenir sur la boite devant tous les fans britanniques », a révélé Lando Norris dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique se rappelle très bien de l'ambiance mise par son public.

«C’est de loin la meilleure expérience que j’ai vécue en Formule 1»