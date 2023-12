F1 : Verstappen va briser le rêve d’Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Champion du monde pour la troisième saison consécutive, Max Verstappen a écœuré la concurrence. Le pilote Red Bull n'a fait qu'une bouchée de tous ses rivaux, Lewis Hamilton compris. Au vu de cette domination, il parait peu probable que le Britannique parvienne à accomplir son rêve ultime, à savoir remporter un huitième titre qui ferait de lui le pilote le plus couronné de l'histoire devant Michael Schumacher.

Cette saison, il y avait Max Verstappen et les autres. Ultra dominateur, le Néerlandais a remporté un troisième titre de champion du monde consécutif. Red Bull semble avoir une avance trop importante sur les écuries rivales et la formation autrichienne devrait à nouveau dérouler en 2024. Toujours déterminé à remporter un huitième titre, Lewis Hamilton voit son rêve s'éloigner encore un peu plus.



La quête d'un huitième titre se complique pour Hamilton

Le temps commence à être compté pour le pilote britannique. Lewis Hamilton soufflera ses 39 bougies début janvier tandis que son principal rival, Max Verstappen, entrera en 2024, dans sa 27ème année. Et tant que le Néerlandais sera en activité avec la réglementation en vigueur, on voit mal comment Hamilton pourrait enrayer la machine. Il faudra peut être patienter jusqu'à 2026 et la révolution prévue dans le paddock. Mais d'ici-là, rien ne dit si Hamilton pilotera encore. Pour rappel, son contrat avec Mercedes, prolongé en cours de saison, prendra fin en 2025.

