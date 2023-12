F1 : Verstappen fixe la date de sa retraite

Jean de Teyssière

Max Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 et il ne fait que le rappeler : il n'est pas sûr de continuer après cette date. Le pilote néerlandais n'est pas avide de records, ni de longévité et aura 31 ans cette année-là. Sa dernière sortie médiatique ne va en tout cas pas dans le sens d'une prolongation de contrat.

L'année 2023 de Max Verstappen a été riche en succès. Le pilote néerlandais de Red Bull a remporté 19 courses sur les 22 Grands Prix disputés. Un record dans l'histoire de la F1. Mais Max Verstappen n'a pas envie de courir encore des années dans l'épreuve reine du sport automobile.

«Quand on le fait depuis si longtemps et si souvent, on finit par s’en lasser»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen évoque sa retraite du monde de la Formule 1 en 2028 : « Ce sera différent, j’en suis conscient, mais ce sera peut-être aussi une bonne chose. Il y a beaucoup de pression pendant ces week-ends de course, année après année. C’est peut-être bien de commencer enfin à faire des choses que l’on aime, à son propre rythme. Beaucoup de gens me disent que cette vie et la pression qui l’accompagne vont me manquer. Mon père le dit aussi. Mais personnellement, je ne le pense pas. Quand on le fait depuis si longtemps et si souvent, on finit par s’en lasser. »

«Il viendra un moment où j’en aurai assez»