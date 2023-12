Alpine a raté la prochaine superstar de la F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pilote au sein de l’académie Alpine, Oscar Piastri avait remporté tous les championnats par lesquels il est passé dès sa première saison. Mais l’écurie française ne va pourtant pas pouvoir profiter de son talent. Après avoir tardé à lui offrir une opportunité, Alpine a vu filer Oscar Piastri chez McLaren. Et compte tenu de sa première saison en F1, les tricolores risquent de nourrir des regrets encore très longtemps. Zak Brown n’hésitant pas à le qualifier de «superstar».

En 2022, Alpine a connu de nombreuses péripéties pour désigner le coéquipier d'Esteban Ocon après l'annonce soudaine du départ de Fernando Alonso, qui semblait pourtant sur le point de prolonger. Mais le départ à la retraite de Sebastian Vettel a tout changé, et le double champion du monde espagnol a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Aston Martin. Pris de court, l'écurie française a donc annoncé la signature d'Oscar Piastri pour le remplacer. Un choix qui semblait logique compte tenu du fait que l'Australien faisait partie de l'académie Alpine. Seul problème, il s'était engagé avec McLaren entre temps et son contrat a été validé.

F1 : Calvaire pour Mercedes, Red Bull hallucine https://t.co/DZTnaSSLLm pic.twitter.com/NxuWSMCCGe — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Piastri, rookie impressionnant

Par conséquent, Oscar Piastri démarre sa carrière en F1 au volant d'une McLaren. Des débuts qui ont d'abord été catastrophiques compte tenu du niveau de sa monoplace, mal née. Mais dès la mi-saison, les ingénieurs britanniques ont inversé la tendance, changeant totalement l'aspect de la MCL60 qui est passée d'une monoplace de fond de grille, à la deuxième force du plateau derrière Red Bull. Une révolution qui a permis à Oscar Piastri de se révéler. Champion de F3 puis de F2 dès sa première saison à chaque fois, l'Australien a confirmé tout son talent, remportant notamment la course sprint au Qatar. Zak Brown, le patron de l'écurie McLaren est en tout cas ravi de son choix et ne manque pas d'encenser Oscar Piastri.

«Nous avons une superstar entre nos mains»