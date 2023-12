F1 : Surprise, Red Bull annonce du lourd pour Ferrari !

Benjamin Labrousse

Après avoir remporté à la fois le championnat du monde et le championnat du monde des constructeurs en 2023, Red Bull souhaite maintenir son hégémonie en Formule 1. Toutefois, l’écurie de Max Verstappen pourrait voir ses plans bouleversés en 2024, notamment par certaines écuries comme Ferrari selon le directeur de l’écurie autrichienne Christian Horner.

Qui pourra stopper Red Bull en 2024 ? Cette saison, l’écurie autrichienne a tout cassé sur son passage, avec un titre de champion du monde acquis grâce à Max Verstappen, mais également avec le titre de champion du monde des constructeurs. Au-delà de ça, Red Bull a remporté 21 des 22 Grand Prix disputés cette saison. Si les écuries concurrentes comme Mercedes ou encore Ferrari se sont montrées très décevantes, le patron des Taureaux Christian Horner souhaite se méfier de ses rivaux pour 2024.

« Ferrari avait une très bonne voiture l’année dernière »

« Ce qui nous a surpris en 2023, c’est que Ferrari avait une très bonne voiture l’année dernière, et l’évolution naturelle de cette voiture nous faisait attendre qu’elle soit une concurrente très sérieuse cette année » , a ainsi déclaré Christian Horner dans des propos relayés par l’Auto Journal . « Nous avons également été très surpris de voir Mercedes s’en tenir à des concepts qui avaient clairement échoué en 2022. Si vous regardez les voitures en pré-saison, celles qui étaient les plus proches de nous en termes de concept étaient Aston Martin et McLaren » .

« Ferrari pourrait nous poser des difficultés »