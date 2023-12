F1 : Situation inédite sur la grille ?

Arnaud De Kanel

Après une saison 2023 relativement calme sur le marché des transferts, la Silly Season s'annonce électrique pour 2024. Un grand nombre de pilotes, dont Fernando Alonso, Sergio Perez et Pierre Gasly, verront leur contrat arriver à terme à la fin de la saison. Des changements significatifs pourraient donc secouer diverses écuries, créant une effervescence attendue. Car pour la première fois de l'histoire, une grille reste identique entre le dernier Grand Prix d’une saison et le premier de la suivante.

Avec un contrat étendu jusqu'en 2028, Max Verstappen chez Red Bull n'a pas de souci à se faire quant à son avenir, tout comme Lando Norris (2025) et Oscar Piastri (2026) chez McLaren. Chez Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell sont également sous contrat jusqu'en 2025. Pour le reste du plateau, l'incertitude règne.



Du changement chez les gros ?

Même dans les équipes de premier plan, les contrats posent question. Charles Leclerc discute pour une prolongation chez Ferrari jusqu'en 2029, mais la situation est moins claire pour Carlos Sainz, dont le contrat prend fin en 2024 malgré ses performances notables. De même, Sergio Perez, longtemps au cœur de nombreuses rumeurs, demeure sous pression après une saison dominée par Max Verstappen. Fernando Alonso, auteur d'une saison remarquable à l'âge de 42 ans, attend une monoplace compétitive chez Aston Martin pour envisager une prolongation, mais également de savoir s'il gardera la même motivation à l'idée de piloter.

Ça devrait bouger chez les plus petites écuries

La majorité des pilotes de milieu ou de fond de grille voient également leur contrat expirer en 2024. Cela concerne notamment Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine, ainsi qu'Alex Albon chez Williams et Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Leurs performances lors de la première moitié de la saison prochaine influenceront considérablement leur avenir. Au sein des équipes telles que Haas et Alfa Romeo, certains pilotes comme Valtteri Bottas ou Guanyu Zhou sont dans des situations précaires, surveillés de près par des talents émergents de la Formule 2, tels que Théo Pourchaire, en attente d'une opportunité en F1. Du changement est donc à prévoir sur la grille même si elle restera identique entre le dernier Grand Prix de 2023 et le premier de 2024 pour la première fois de l'histoire.