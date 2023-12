F1 : Il recale Alpine, du lourd l’attend pour la suite

Arnaud De Kanel

En 2022, Alpine avait prévu de confier les clés d'une de ses deux monoplaces à Oscar Piastri pour 2023. Le pilote australien s'y était opposé, lui qui avait pris la décision de s'engager avec McLaren. Elu Rookie de l'Année, Piastri fait forte impression dans sa nouvelle écurie et son patron ne voit pas où il pourrait s'arrêter.

Oscar Piastri est l'une des principales sensations de la saison 2023. Pour ses grands débuts en F1, le phénomène australien a répondu aux attentes et sa nouvelle équipe, McLaren, est déjà comblée. Celui qui avait recalé Alpine en 2022 possède un potentiel infini d'après son patron Andrea Stella.

«Je n’ai presque aucune idée de jusqu’où il peut aller»

« Quand je pense au voyage – disons que le voyage est une distance infinie – je penser qu’il en est au début. Mais je pense qu’il est au départ pas parce qu’il est un rookie mais parce que le sentiment de potentiel que vous percevez en travaillant avec Oscar est juste fou ! Je ne sais pas jusqu’où il peut aller. Je ne vois que le début. Je n’ai presque aucune idée de jusqu’où il peut aller dans ce voyage », a confié Andrea Stella dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Je peux voir en Oscar un potentiel infini»