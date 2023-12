F1 : Surprise, Mercedes met la pression sur Redbull

La rédaction

Habituée à s'adjuger le classement du championnat du monde des constructeurs depuis plusieurs années, Mercedes ne l'a pas remporté ces deux dernières saisons, terminant 3e et 2e. Mais grâce à sa nouvelle Mercedes AMG W15, qu'elle mettra en route la saison prochaine, l'écurie de Toto Wolff pourrait bien rebattre les cartes. À ce sujet, l'Autrichien s'est montré confiant envers son nouveau monoplace.

Et si le règne de Mercedes refaisait à nouveau surface ? Victorieuse du classement du championnat du monde des constructeurs entre 2014 et 2021, l'écurie allemande n'a pas su conserver son monopole lors des deux dernières saisons, terminant à la troisième place et à la deuxième place. Si les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, c'est principalement en raison des concepts de ses W13 et W14. « Les pilotes n’ont aucune confiance dans la voiture et, si nous pouvons résoudre ce problème, alors je pense que nous pouvons faire ce pas en avant comme d’autres équipes l’ont fait », a confié le boss de Mercedes, Toto Wolff, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com .

F1 : «Phénoménal», une légende hallucine avec Verstappen ! https://t.co/88q1IIxDiV pic.twitter.com/aiesf8smMM — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

« Nous avons tellement de bonnes choses en préparation »

Alors que la saison prochaine débutera le 2 mars prochain à l'occasion du Grand Prix du Bahreïn, l'écurie allemande s'apprête à sortir sa toute nouvelle W15. Et Toto Wolff a promis du lourd concernant la nouvelle monoplace. « Nous avons un écart conséquent à combler par rapport aux leaders. Mais les deux équipes, à Brixworth et Brackley, sont tellement motivées. Nous avons tellement de bonnes choses en préparation, tellement de nouvelles choses, et, avec tout l’apprentissage que nous avons eu, nous sommes vraiment bien placés pour voir comment ça avance » .

« Coller aux basques de Red Bull »