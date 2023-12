F1 : Alpine aurait pu éviter une catastrophe

Arnaud De Kanel

L'année dernière, Alpine a perdu Oscar Piastri à la suite d'un long bras de fer juridique. Une véritable catastrophe pour l'écurie française quand on voit ce dont est capable le pilote australien mais tout aurait pu être évité. En effet, Otmar Szafnauer, l’ancien directeur de l’équipe Alpine F1, estime que la décision du CRB aurait pu être contestée devant un tribunal.

Le feuilleton Oscar Piastri a secoué Alpine. Alors que l'écurie française avait annoncé l'arrivée de son pilote en F1 pour pallier au départ de Fernando Alonso, le jeune australien faisait part de son étonnement, lui qui avait prévu de rejoindre McLaren et qui n'avait pas été mis au courant de l'annonce d'Alpine. Les instances s'étaient alors saisies de l'affaire et le Comité de reconnaissance des contrats de la FIA, le CRB, s'était prononcé en faveur de McLaren. Alpine avait accepté la décision sans poser de recours devant les tribunaux alors qu'elle le pouvait.



«Si nous avions contesté, le résultat aurait pu être très différent»

Otmar Szafnauer s'est d'ailleurs livré sur ce sujet. « Il y a eu le verdict du CRB qui a atterri du côté d’Oscar et McLaren, mais ce n’est pas le seul verdict que nous aurions pu avoir. Si nous avions contesté le contrat devant les tribunaux anglais, parce qu’il était régi par le droit anglais, le résultat aurait pu être très différent de celui du CRB. Du point de vue du CRB, il y avait une « sortie ». Mais du point de vue du droit anglais, cela aurait pu être différent. Mais la décision a été prise de ne pas poursuivre le combat et de le laisser tel quel. Et ce n’est pas grave, c’est une décision que je n’ai pas prise. C’est une décision qui a été prise à ma place (par Laurent Rossi, ndlr) », a déclaré l'ancien directeur de l’équipe Alpine F1 dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ce dernier a tiré le bilan de la première saison de Piastri en F1.

«Je pense que l’année prochaine ou l’année suivante sera plus révélatrice»