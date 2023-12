F1 : Verstappen en remet une couche sur son avenir

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen n’a pas vraiment l’intention de s’éterniser en Formule 1. Le Néerlandais ne souhaite pas poursuivre sa carrière jusqu’à 40 ans, comme peut le faire Fernando Alonso. Pour le triple champion du monde en titre, le rythme des Grands Prix et tout ce qui les accompagne auront raison de son avenir en F1.

Max Verstappen ne l’a jamais caché, il n'a pas forcément l’intention de faire de vieux os en Formule 1. Pour le moment, le contrat du Néerlandais avec Red Bull court jusqu’en 2028, mais rien n’indique qu’il poursuivra sa carrière l’année suivante. Âgé de 26 ans, Max Verstappen a d’autres ambitions et a de nouveau laissé entendre auprès de Formule 1.nl qu’il ne s’éterniserait pas en F1.

Verstappen a accompli tous ses objectifs en F1

D’autant plus que le triple champion du monde en titre estime avoir accompli absolument tous ses objectifs en Formule 1 : « L’objectif a toujours été de devenir champion du monde et de gagner des courses. Tout cela a été accompli. Je l’ai déjà dit : tout ce qui se passe désormais n’est que du bonus », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par L’Auto-Journal . Le rythme trop important des Grands Prix et tout ce qui les entoure finiront par le pousser à arrêter.

« 24 week-ends de course par an, c’était trop »