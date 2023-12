F1 : Surprise, le coéquipier de Max Verstappen est snobé

La rédaction

Pour la sixième année de rang, la Formule 1 a dévoilé ce jeudi sur son site internet le top 10 des pilotes les plus plébiscités par leurs pairs. Si la première place ne laisse aucune place au doute avec l'élection de Max Verstappen, triple champion du monde en titre, le reste du classement peut prêter au débat. Deuxième au championnat du monde la saison passé, Sergio Perez, coéquipier du Néerlandais chez Red Bull, n'a terminé qu'à la dixième place.

En attendant la prochaine saison, qui débutera le 2 mars 2024 à l'occasion du Grand Prix du Bahreïn, la Formule 1 a procédé à l'élection du pilote de l'année par les pilotes eux-même pour la sixième année consécutive. Et ce jeudi, elle a dévoilé le classement final.

Verstappen sacré, Perez snobé

Sans surprise, Max Verstappen réalise le triplé. Déjà élu pilote de l'année par ses compères lors des deux dernières saisons, le Néerlandais, triple champion du monde en titre, remporte logiquement la distinction. Pour autant, le reste du top 10 peut soulever de multiples interrogations. Dauphin de son coéquipier chez Red Bull la saison passée, Sergio Perez, vainqueur du Grand Prix d'Arabie Saoudite et de Bakou, n'a, quant à lui, été élu qu'à la dixième place des votes.

Premier top 10 pour Gasly

Au final, ce deuxième strapontin a été attribué à Lewis Hamilton, seul pilote à ne pas avoir voté cette année, soit une de plus que la saison passée et qu'au classement par points. Fernando Alonso, sixième l'année passé et quatrième au classement par points, clôture le podium. L'une des révélations de l'année, l'Australien Oscar Piastri fait son entrée dans le classement en 8e position. Même son de cloche pour Pierre Gasly, lequel s'est glissé à la 9e position. 13e au classement pilote, Alexander Albon est septième grâce à une belle impression laissée à bord de sa Williams. Charles Leclerc, deuxième la saison passée, perd lui trois place et se retrouve cinquième, devant son coéquipier Carlos Sainz.