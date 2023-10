Quiz sur Oscar Piastri, la nouvelle sensation de la F1

Florian Barré

Si sa carrière a été lancée par un abandon au 13e tour du Grand Prix du Bahrein en mars 2023, Oscar Piastri a pris une autre dimension ces dernières semaines. Au Japon et au Qatar, l’Australien de 22 ans a connu ses deux premiers podiums en plus d’une victoire sur la Course Sprint au Qatar. Actuellement 9e du championnat, le10sport vous propose donc de tester vos connaissances sur la révélation de la saison en Formule 1.

Jusqu’où ira Oscar Piastri ? Transcendé par son premier podium acquis au Japon, le rookie australien a franchi un nouveau palier et a confirmé les espoirs placés en lui au Qatar en montant sur la deuxième marche du podium, derrière Max Verstappen et devant son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. La veille il avait déjà réalisé l’impensable en signant la pole position du Sprint, avant de s’imposer dans la manche condensée de 19 tours quelques heures plus tard. C’est la première fois qu’un rookie remporte une course en Formule 1 depuis un certain… Lewis Hamilton en 2007. C’était déjà avec McLaren. À l’époque, il s’agissait d’un vrai Grand Prix (Canada), certes, mais cela situe tout de même ce que le bonhomme est en train d’accomplir !



Piastri entre déjà dans l’histoire de la F1

Par ailleurs, au XXIe siècle, seuls huit pilotes ont décroché un podium dès leur première saison en Formule 1. Grâce à sa troisième place au Grand Prix du Japon, Oscar Piastri est devenu le neuvième d'entre eux. Juan Pablo Montoya en 2001, Tiago Monteiro en 2005, Robert Kubica en 2006, Lewis Hamilton en 2007, Heikki Kovalainen en 2007, Nelson Piquet Jr. en 2008, Kevin Magnussen en 2014, Lance Stroll en 2017 et donc Oscar Piatri en 2023... En somme, l’Australien, qui a été prolongé jusqu’en 2026 avec McLaren est en train de se faire une place de choix dans le championnat. À voir s’il poursuivra sur son excellente lancée ce dimanche, aux États-Unis.