F1 : Red Bull invite un pilote à partir

Arnaud De Kanel

La menace est toujours aussi forte pour Sergio Perez chez Red Bull. Rien ne va en s'arrangeant pour le pilote mexicain, toujours autant contesté et mis sous pression par son employeur, à commencer par Helmut Marko. L'Autrichien multiplie les sorties médiatiques pour donner son avis sur l'avenir de Perez. Et selon lui, il aurait tout intérêt à quitter Red Bull.

Sergio Perez est en totale perdition depuis le GP de Miami. Le coéquipier de Max Verstappen avait pourtant réalisé un gros début de saison mais il a craqué et cela pourrait lui coûter très cher. En effet, il pourrait perdre son baquet pour la saison 2024. En tout cas, Red Bull fait tout pour.



F1 - Mercato : Ferrari a tenté le coup avec une superstar https://t.co/1iV63RlNyq pic.twitter.com/dyjq1KdzAU — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Perez a besoin d’un changement de climat et d’équipe»

Helmut Marko lui conseille ouvertement de quitter l'écurie autrichienne. « Il serait probablement plus sage, et dans l’intérêt de Pérez, de quitter Red Bull », confiait Gerhard Berger. Ce à quoi Marko a surenchéri. « Vous ne voulez pas entendre de réponse de ma part si peu de temps avant le Grand Prix du Mexique... De ce point de vue, la déclaration de Gerhard est la bonne. Perez a besoin d’un changement de climat et d’équipe. Nous allons maintenant voir comment se dérouleront les deux prochaines courses [aux États-Unis et au Mexique]. Mais l’équipe et lui sont conscients qu’il est en crise », a déclaré l'Autrichien. Marko craint qu'il s'effondre totalement à Austin et au Mexique.

«Il a toujours besoin d’un peu de temps pour se remettre à niveau»