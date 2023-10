F1 : Red Bull balance sur Vettel et Verstappen

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton et Mercedes ont été très performants en Formule 1 entre 2014 et 2020. Avec sept titres de pilotes (six pour Hamilton, 1 pour Nico Rosberg) et le même nombre de titres de constructeurs, l'hégémonie fut longue. Mais Red Bull, entre 2010 et 2013, a réussi à faire remporter à Sebastian Vettel quatre titres de champion du monde, puis entre 2021 et 2023, trois titres de champions du monde pour Max Verstappen. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing était là lors de ces deux moments, et raconte la différence entre ses deux champions.

Lors du Grand Prix du Qatar, Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde, le troisième consécutif. S'il réussit à encore devenir champion du monde la saison prochaine, il égalera son prédécesseur chez Red Bull, Sebastian Vettel, quadruple champion du monde en 2010, 2011, 2012 et 2013.

«Il existe une très grande différence entre les deux pilotes»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, évoque les différences entre Sebastian Vettel et Max Verstappen : « Même si les résultats ont été remarquablement similaires, il existe une très grande différence entre les deux pilotes, ce qui amène Red Bull à travailler également très différemment avec Max. Sebastian était beaucoup plus soucieux des détails, fasciné par l’ingénierie, je dirais. Max est beaucoup plus axé sur ses sensations et il règle sa voiture selon son ressenti, avec ses ingénieurs. »

«Le débriefing de Sebastian prendrait une heure et demie, celui de Max dure 10 minutes»