F1 : Un clash va éclater avec Fernando Alonso ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, Andretti Cadillac Racing pousse pour intégrer la Formule 1. Plusieurs voix se sont opposées à cette arrivée, à l'image de Lawrence Stroll, le patron d'Aston Martin. D'autres visages de la discipline plaident en faveur de l'arrivée d'une onzième équipe. C'est le cas de Fernando Alonso, qui est donc en désaccord total avec son patron. L'aube d'un clash pour le pilote espagnol ?

La Formule 1 est une histoire de gros sous et la FIA est ouverte à ce que d'autres équipes rejoignent le championnat pour engranger encore plus de revenus pour l'instance, mais pas pour les autres équipes. Andretti Cadillac Racing veut profiter de cette ouverture, ce qui amènerait logiquement plus de concurrence dans le paddock. Nombreux sont ceux qui s'y opposent, comme Lawrence Stroll, à la différence de son pilote Fernando Alonso. Cela pourrait rapidement devenir un sujet de discorde chez Aston Martin.

Stroll : «La F1 fonctionne très bien et je pense que c’est ainsi qu’elle doit rester»

Lawrence Stroll s'oppose fermement à une arrivée d'Andretti Cadillac Racing. « Je pense que la F1, à l’heure actuelle, est en plein essor. Le sport n’a jamais été aussi bien placé, et je crois que si (le produit F1) n’est pas cassé, il n’est pas nécessaire de le réparer. Je crois donc fermement que la F1 fonctionne très bien avec 10 équipes à l’heure actuelle, et je pense que c’est ainsi qu’elle doit rester », a déclaré le patron d'Aston Martin à Sky Sports F1 . A l'inverse, Fernando Alonso ne serait pas contre.



Alonso : «Ce serait un grand nom à ajouter à la Formule 1»