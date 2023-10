F1 : Fernando Alonso annonce du lourd et prévient Red Bull

Arnaud De Kanel

Auteur d'un excellent début de saison pour ses premiers pas chez Aston Martin, Fernando Alonso connait des difficultés depuis plusieurs semaines. L'écurie britannique semble à bout de souffle et il est grand temps que la saison se termine. Le pilote espagnol n'a pas perdu espoir en son équipe pour 2024 et il annonce même qu'elle luttera pour remporter les Grands Prix l'an prochain.

Pour une première saison avec Aston Martin, Fernando Alonso a fait plutôt bonne impression. L'Espagnol a montré qu'avec une voiture compétitive, il pouvait se mêler la lutte avec les meilleurs, à la grande différence de son coéquipier Lance Stroll. Malgré des dernières sorties décevantes par rapport à ce qu'il montrait en début de saison, le double champion du monde estime que rien n'est encore fini et qu'il compte bien défendre sa place au classement, tout en se projetant sur 2024.

«Cela restera une saison positive»

« Ce n’est pas encore l’heure du bilan, nous allons nous battre encore pour les dernières courses et nos places aux classements. McLaren est très forte et menaçante. Mais, pour être honnête, cela restera une saison positive même si nous n’arrivons pas à les contrer. Me battre pour les podiums et des choses comme ça, je pensais que c’était un peu trop optimiste au début de la saison », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Avec tout ce qui se met en place chez Aston Martin, l'objectif sera clairement de battre Red Bull l'an prochain.



«Nous voulons franchir la prochaine étape»