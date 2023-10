F1 : Verstappen écrase tout, c’est la guerre derrière

Arnaud De Kanel

Max Verstappen et Red Bull n'ont rien laissé aux autres cette saison. Déjà assurée de remporter le titre constructeurs, l'écurie autrichienne a mis fin aux débats assez rapidement. Mais derrière, la bataille pour la deuxième place est intense. Mercedes et Ferrari se sont détachées tandis que Aston Martin et McLaren, vont se disputer la quatrième place.

Grâce à une saison légendaire de Max Verstappen, Red Bull est championne du monde des constructeurs avant même la fin de la saison. L'écurie autrichienne ne boxait pas dans la même catégorie que les autres cette année. En revanche, quatre équipes se livrent une bataille sans merci derrière.

De l'avance pour Mercedes et Ferrari

Pour le moment, c'est Mercedes qui occupe la place de leader parmi les «autres» écuries de la grille. Les Flèches d'Argent comptent pour le moment 20 points d'avance sur Ferrari et l'écart pourrait grandir ce week-end au Qatar. En effet, George Russell et Lewis Hamilton partiront juste derrière Max Verstappen dimanche tandis que Charles Leclerc s'est classé cinquième des qualifications et que Carlos Sainz n'a réalisé que le 12ème temps. « Lando et les McLaren sont très rapides, Red Bull et Max sont dans leur ligue à part, mais notre lutte est contre Ferrari, afin de garder la deuxième place au championnat constructeurs, et on doit être constants à partir de là », confiait George Russell après la Q3. Preuve que Ferrari hante les esprits de Mercedes pour cette fin de saison. Heureusement pour les deux écuries, McLaren s'est réveillée un peu trop tard et Aston Martin a tout gâché.

McLaren revient fort, Aston Martin en galère

L'écurie McLaren est en pleine bourre. Au Qatar, Oscar Piastri a même signé la pole position de la course sprint devant son coéquipier Lando Norris. Tout roule pour les monoplaces oranges qui rattrapent Aston Martin. Plus que 49 points séparent les deux équipes et cet écart devrait encore se réduire à l'issue du week-end. Comme analysé plus tôt dans la semaine sur le10sport.com, Fernando Alonso se retrouve à lutter tout seul car Lance Stroll n'y arrive plus du tout. On assiste donc à une véritable guerre à quatre derrière Red Bull.