F1 : Alonso est totalement abandonné

Arnaud De Kanel

Après un début de saison étincelant et surprenant, Fernando Alonso traine à nouveau en milieu de peloton. Le vétéran du paddock affichait de grandes ambitions mais il est vite redescendu sur terre. Il faut dire qu'Aston Martin connait un frein considérable dans son développement avec les mauvaises performances beaucoup trop récurrentes de Lance Stroll. Alonso se retrouve donc esseulé, et joue à lui seul la deuxième place du championnat constructeurs avec une monoplace plus aussi forte qu'en début de saison.

Fernando Alonso avait créé la sensation en début de saison. Alors que personne ne l'attendait, l'Espagnol faisait preuve d'une régularité inattendue dans une écurie qui sortait de plusieurs saisons ratées. Récompensé de son excellent travail avec plusieurs podiums, le vétéran était rapidement devenu le challenger numéro un de Max Verstappen et il devait guider Aston Martin vers la deuxième place du championnat constructeurs. Mais depuis quelques temps, Alonso est totalement esseulé car Lance Stroll n'apporte plus assez de points et les multiples abandons du Canadien n'apportent aucune donnée intéressante pour développer la machine.

Alonso seul au monde chez Aston Martin

Fernando Alonso réalisé une saison assez exceptionnelle. Favori pour finir vice-champion du monde après un début de saison étincelant, l'Espagnol a dégringolé à la quatrième place mais il compte tout de même 174 points tandis que Lance Stroll n'en a rapporté que 47. Une différence abyssale qui ne permet pas à Aston Martin de jouer la deuxième place chez les constructeurs. Alonso doit tout faire tout seul. En effet, Stroll n'a remporté que 7 points sur les 8 derniers Grands Prix. Et à Singapour, le Canadien n'avait même pas pu prendre le départ. Alonso ne cache pas sa frustration mais son patron le comprend.

«C’est normal de voir de la frustration»