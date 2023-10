F1 : Red Bull cherche un nouveau pilote, Verstappen va adorer

Arnaud De Kanel

Déçue des performances de Sergio Perez, l'écurie Red Bull lui cherche activement un remplaçant. Le Mexicain sera bien le coéquipier de Max Verstappen l'an prochain mais il ne devrait pas être prolongé. Christian Horner a d'ailleurs admis avoir entamé des recherches pour trouver son successeur et le Britannique aurait flashé sur un profil qui devrait plaire à Verstappen.

Red Bull réalise la saison quasi-parfaite. L'écurie autrichienne a remporté tous les Grands Prix disputés à l'exception de celui de Singapour où Carlos Sainz s'est imposé. Malgré tout, le plus gros du travail est réalisé par un seul homme en piste : Max Verstappen. Son coéquipier Sergio Perez s'est complètement éteint et cela déplait forcément au groupe autrichien. Christian Horner a donc démarré la prospection pour trouver un nouveau coéquipier à son leader et parmi les noms étudiés, celui de Lando Norris est ressorti.

Horner à propos de Norris : «Il fait partie de ces pilotes que l’on surveille»

Depuis plusieurs semaines, Max Verstappen martèle son envie de faire équipe avec Lando Norris. Visiblement, le double champion du monde en titre a été écouté car Christian Horner a révélé suivre avec attention le pilote britannique. « Lando est un grand pilote. C’est un grand talent, une grande personnalité et, bien sûr, il fait partie de ces pilotes que l’on surveille. Mais il y a aussi beaucoup de pilotes que l’on surveille. Il y a une génération de pilotes en ce moment qui ont énormément de talent », a-t-il lâché pour Sky Sports . Horner reconnait tout de même que Red Bull privilégiera un pilote de son giron mais il n'exclut pas d'aller piocher en dehors.

«Nous regarderons en dehors de ce vivier pour voir qui est disponible»