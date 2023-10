F1 : Verstappen prépare son départ et l’annonce !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Max Verstappen a l’occasion de remporter son 3ème titre mondial dès la course sprint du Grand Prix du Qatar. Impressionnant, le Néerlandais avait déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir faire de vieux os en Formule 1. Ce vendredi, la star de Red Bull a une fois de plus confirmé ses envies de ne pas s’éterniser à bord de sa monoplace.

Ce week-end, la Formule 1 retient son souffle. Car pour la troisième année consécutive, Max Verstappen pourrait remporter le titre mondial. Très en avance au niveau du classement du championnat du monde, le pilote Red Bull pourrait être sacré dès la course sprint prévue ce samedi (19h30), si ce dernier en venait à terminer au moins sixième de cette courte épreuve. Au sommet, « Super Max » laisse toutefois entrevoir quelques incertitudes. Non pas sur son niveau, absolument au rendez-vous, mais bien autour de son départ en retraite, lui qui n’est âgé que de 26 ans.

« J’ai souvent dit que c’est trop long »

Car depuis quelque temps, Max Verstappen affirme ne pas vouloir durer éternellement en Formule 1. Déjà en décembre 2022, la star de Red Bull annonçait la couleur dans des propos relayés par Next-Gen Auto : « J’ai souvent dit que c’est trop long. C’est la principale raison pour laquelle je ne continuerai pas à faire cela jusqu’à mes 40 ans. Ce n’est pas sain de voyager autant et d’être aussi actif. J’aime toujours autant ce sport, mais il faut aussi renoncer à beaucoup de choses » .

« Faire de la F1 si je ne gagne plus... »