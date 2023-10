F1 : Il annonce «le meilleur pilote de tous les temps», ça ne va pas plaire à Hamilton

Arnaud De Kanel

Quel est le plus grand pilote de tous les temps en Formule 1 ? Le débat fait rage et si l'on se réfère au palmarès, Lewis Hamilton et Michael Schumacher devraient se disputer ce titre honorifique. Chacun possède son avis plus ou moins tranché sur la question comme Bernie Ecclestone. Le Britannique a dévoilé sa préférence et ça devrait faire tiquer un certain Lewis Hamilton.

Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton... La Formule 1 a vu passer des grands noms dans son histoire. Depuis maintenant trois saisons, c'est Max Verstappen qui tente de se faire un nom aux côtés des plus grands et le Néerlandais le fait plutôt bien. Ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone estime même qu'il s'agit du plus grand pilote de tous les temps.

F1 : Red Bull cherche un nouveau pilote, Verstappen va adorer https://t.co/zQD5F2LJyM pic.twitter.com/BpTlRHSbdg — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

«Il est au-dessus de Lewis Hamilton»

Dans un entretien accordé au Daily Mail , le Britannique de 92 ans s'est montré plus qu'élogieux à l'égard de Max Verstappen, allant même jusqu'à le placer tout en haut de son classement historique des pilotes, devant Lewis Hamilton. « Max est le meilleur pilote de tous les temps. Il n’y a pas de doute. J’avais l’habitude de dire Alain Prost. Maintenant, je dirais Max. C’est le plus grand. Il est le plus brillant lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de la voiture. Il ne se prend pas la tête. Il va droit au but. Dans ma liste, il est au-dessus de Lewis Hamilton. Lewis est évidemment très brillant et très talentueux. Lewis comprend les gens et tire le meilleur d’eux, alors que Max tire le meilleur de la voiture. Il est très différent de Max. Lorsque Lewis arrêtera la course, il pourra se lancer dans un autre monde - le divertissement ou autre - mais ce ne sera pas la voie que Max pourrait emprunter », a déclaré Bernie Ecclestone. Il reconnait tout de même la singularité de son compatriote.

«Personne n’est comme Lewis»