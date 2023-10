F1 - Ferrari : La masterclass qui fait trembler Leclerc

Arnaud De Kanel

Alors que Max Verstappen restait sur une série de dix victoires consécutives, Carlos Sainz est parvenu, contre toute-attente, à remporter le Grand Prix de Singapour il y a deux semaines à la faveur certes, d'un week-end raté du Néerlandais. L'Espagnol a su en profiter en déroulant à merveille son plan de course. Cette performance rebat les cartes chez Ferrari et risque de causer du tort à Charles Leclerc.

Red Bull s'était promis de ne rien laisser aux autres cette saison. Cela a duré 14 Grands Prix avec douze victoires de Max Verstappen et deux succès de Sergio Perez. Mais à Singapour, la machine autrichienne s'est enrayée. Verstappen n'a même pas vu la Q3 et s'était donc retrouvé en milieu de grille, dans le trafic des rues étroites de Singapour. Devant, Carlos Sainz a déroulé pour signer la deuxième victoire de sa carrière. Une nouvelle performance de haut niveau du pilote espagnol qui fait vaciller Charles Leclerc.

Leclerc plus vraiment leader ?

En début de saison, Frédéric Vasseur avait annoncé la couleur en niant toute hiérarchie chez Ferrari. Les deux pilotes étaient mis dans les mêmes dispositions selon les dires du Français et c'est à celui qui allait prendre le dessus sur l'autre qui deviendrait naturellement leader de la Scuderia . Et à ce petit jeu, Carlos Sainz en sort grandi. Cette saison, l'Espagnol a marqué les esprits avec Ferrari. C'est lui qui a signé la pole à Monza devant une horde de Tifosi en délire et qui s'est même payé le luxe de mettre fin à la série de dix victoires consécutives de Max Verstappen à Singapour. Au fur et à mesure que les courses s'écoulent, Sainz met Leclerc en mauvaise posture.

Ferrari tournée vers Sainz pour 2024 ?

De là à obliger Ferrari à tout miser sur lui en 2024 ? Rien n'est moins sur. Charles Leclerc dispose encore d'un crédit important à Maranello où il souhaite devenir champion du monde. Alors que pour Sainz, son avenir demeure incertain. En effet, l'Espagnol est pressenti pour rejoindre Audi en 2026. Dans la nouvelle écurie, il pourrait bénéficier d'un statut de leader incontesté. En tout cas, il a comblé la plus grosse partie de son retard dans la hiérarchie avec Charles Leclerc chez Ferrari et ce n'est pas forcément bon signe pour le Monégasque qui montre une nouvelle fois ses limites.