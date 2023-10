F1 : Lewis Hamilton se lâche sur Max Verstappen

La rédaction

Intouchable chez Red Bull, Max Verstappen domine la F1 d'une main de maître. Leader du championnat des pilotes, le Néerlandais file tout droit vers un troisième titre de champion du monde. Lewis Hamilton l'a d'ailleurs invité à poursuivre sur sa lancée et a salué l'excellent travail qu'il fournissait au sein de l'écurie autrichienne.

Déjà double champion du monde, Max Verstappen file tout droit vers une troisième couronne. Leader du championnat, le pilote de 26 ans domine la F1 d’une main de maître au volant de sa Red Bull. Il l'a d'ailleurs encore prouvé au Japon le 24 septembre dernier. Le Néerlandais a détrôné Lewis Hamilton et ne semble pas prêt de laisser sa place de sitôt. Le pilote de Mercedes a d’ailleurs invité Max Verstappen à poursuivre sur sa lancée.

«Max fait actuellement un travail extraordinaire»

« Que voulez vous entendre ? Tout ce que je peux dire, c’est qu’il doit continuer ainsi, à faire ce qu’il fait. Max fait actuellement un travail extraordinaire chez Red Bull. Je ne dirais jamais quelque chose sur le niveau de tel ou tel pilote. Tous les pilotes présents font du bon travail mais chacun a des exigences, des espoirs et des défis différents. Mais je vois beaucoup de parallèles avec le jeune Lewis chez les jeunes pilotes. C’est tout simplement génial » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous irons le plus loin possible»