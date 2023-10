F1 : Une légende annonce encore du lourd pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Comme l'on pouvait s'y attendre, Max Verstappen a remporté un troisième titre consécutif. Ultra dominateur, le Néerlandais s'est contenté de l'abandon de Sergio Perez durant la course sprint pour s'assurer du titre. Avec Red Bull, il est parti pour écrire l'histoire et il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin si l'on en croit Alain Prost.

Max Verstappen est champion du monde pour la troisième saison consécutive. Avant même de disputer le Grand Prix du Qatar, le Néerlandais a commencé à fêter ce nouveau sacre grâce à sa deuxième place sur la course sprint combinée à l'abandon de son dauphin Sergio Perez. Pour Alain Prost, ce n'est que le début.

F1 : Verstappen domine Alonso, c’est historique https://t.co/LKZjdiC4HZ pic.twitter.com/obAFMx3m1S — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«Il a réussi à devenir un grand pilote»

Le quadruple champion du monde s'attend à ce que Max Verstappen continue de dominer le paddock. « Gagner un troisième titre est déjà quelque chose de grand. En remporter trois de suite l'est encore plus. Car seuls quelques grands noms y sont parvenus. Mais je pense que ce qui rend Max Verstappen si grand et si fort est cette capacité qu'il a su développer pour ne jamais rien lâcher et toujours en vouloir plus. Il a réussi à devenir un grand pilote, cela ne fait aucun doute. Mais ce qui, à mes yeux, le rend encore plus fort, c'est la manière dont il a appris à faire corps avec sa voiture et son équipe. C'est un grand tout qui cherche quotidiennement la perfection », a constaté Alain Prost pour L'Equipe . La suite devrait être que plus belle pour Max Verstappen.

«Je ne le vois pas partir de sitôt»