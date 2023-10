F1 : Verstappen sous la menace de Mercedes

Arnaud De Kanel

Champion du monde pour la troisième saison consécutive à l'issue d'une course sprint remportée par Oscar Piastri, Max Verstappen veut fêter son titre en beauté ce dimanche. Le pilote Red Bull s'élancera en pole position à Losail devant les deux menaçantes Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton.

La saison n'est pas encore terminée que le suspense est déjà tué. Pour ce qui est du championnat constructeurs, Red Bull a déjà acquis son titre et ce samedi, son pilote Max Verstappen a remporté un troisième championnat du monde consécutif. Le désormais triple champion du monde est dans les meilleures dispositions pour fêter son titre comme il se doit.



Un duel Verstappen-Mercedes au Qatar ?

Auteur du meilleur temps en qualifications vendredi, Max Verstappen partira en pole position pour la dixième fois cette saison. Malmené par les McLaren lors de la course sprint, le Néerlandais devra également surveiller les Mercedes dimanche à Losail puisque George Russell et Lewis Hamilton partiront juste derrière lui. Comme à son habitude, Verstappen veut décrocher la victoire, bien qu'il soit déjà champion du monde. « C’est un feeling fantastique, ça a été une année incroyable, beaucoup de très bonnes courses. Je suis super fier du travail de l’équipe, c’est génial de faire partie de ce groupe de personnes, et être triple champion du monde est incroyable. On va continuer à tout donner pour faire du mieux possible. C’était une course excitante aujourd’hui, dommage qu’on ait eu autant de Safety Cars mais on s’est amusés, et je suis vraiment heureux actuellement. Je profite du moment et je vais essayer de faire continuer cette dynamique pendant longtemps », a-t-il déclaré après la course sprint.

La grille au Qatar

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10- Lando Norris (McLaren)

11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12- Carlos Sainz (Ferrari)

13- Sergio Perez (Red Bull)

14- Alex Albon (Williams)

15- Nico Hülkenberg (Haas)

16- Logan Sargeant (Williams)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Liam Lawson (AlphaTauri)

19- Kevin Magnussen (Haas)

20- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)