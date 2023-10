F1 : Verstappen en route vers le titre ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen peut mettre fin aux débats de week-end. Largement en tête du championnat du monde, le Néerlandais peut remporter un troisième titre consécutif ce week-end à Losail. Le pilote Red Bull veut vivre un week-end mémorable avant de savourer sur les 5 dernières courses de la saison.

La Formule 1 s'apprête à de nouveau couronner Max Verstappen. Dans la forme de sa vie, le Néerlandais se dirige vers un troisième titre de champion du monde consécutif. Titre qu'il pourrait d'ailleurs remporter ce week-end à l'occasion du GP du Qatar où il a également l'occasion de succéder à Lewis Hamilton au palmarès.

Verstappen champion du monde au Qatar ?

Max Verstappen a donc de grandes chances de devenir champion du monde ce week-end grâce au format sprint. Avec 177 points d'avance sur son dauphin Sergio Perez alors qu'il n'en reste que 180 à distribuer, le Néerlandais sera champion s'il finit sixième ou mieux dans la course sprint. Il se prépare à vivre un nouveau moment exceptionnel. « Cela fait du bien de se rendre au Qatar avec le Championnat des Constructeurs assuré. La piste là-bas est vraiment amusante à piloter, même si ce sera un week-end difficile pour nous tous car il fait très chaud. Les températures rendront le Grand Prix certainement intéressant. Ce week-end comporte également une course sprint, nous devons donc nous assurer d’apprendre le plus possible lors de la séance d’essais de vendredi. Le Championnat des Pilotes peut également être remporté lors de la course Sprint du samedi, c’est donc notre objectif principal. J’espère que ce sera un week-end inoubliable ! », a-t-il lâché dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Alors, Verstappen sera-t-il champion samedi ? Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport . Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi puisque samedi, c'est sprint ! Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le départ du Grand Prix sera donné à 19h dimanche sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 306,66 km, soit 47 tours de 5,380 km sur le circuit de Losail et ses 16 virages.

Le programme complet au Qatar