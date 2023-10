F1 - GP du Qatar : Qui pour succéder à Hamilton ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 fait son retour au Qatar ce week-end. Deux ans après, la deuxième édition du Grand Prix du Qatar va donc se tenir. Lewis Hamilton l'avait emporté en 2021 mais il parait trop peu armé pour pouvoir récidiver cette année. Entre Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri ou encore Carlos Sainz, qui va succéder au Britannique à Losail ?

C'est un petit événement. Après un passage en 2021, le Grand Prix du Qatar est de retour dans le calendrier cette année et pour les dix prochaines années. Le plus petit pays du golfe veut continuer à se faire une place dans le milieu du sport après avoir racheté le PSG, organisé la Coupe du monde 2022 ou encore accueilli le championnat de Moto GP. Second volet donc de la saga qatarie en Formule 1 à partir de vendredi.

Hamilton unique vainqueur au Qatar

Le gros du spectacle nous attend dimanche, jour de Grand Prix. Bien que la course sprint puisse permettre à Max Verstappen de décrocher son titre, ce format discutable ne surpasse pas le dimanche de course, un jour si particulier pour les fans de la discipline. En 2021, Lewis Hamilton s'était imposé avec la manière. Statistique impressionnante, personne d'autre que lui n'a mené un tour sur le circuit de Losail. En effet, Hamilton avait démarré et terminé la course à la première position. Bien moins en vue qu'il y a deux ans, il devrait éprouver beaucoup de peine à réitérer son exploit. Le grand favori du week-end se nomme, encore, Max Verstappen.

Une formalité pour Verstappen ?

Le Néerlandais peut donc remporter son troisième titre consécutif ce week-end et il ne veut pas rater l'occasion. Max Verstappen peut également inscrire son nom au palmarès de ce GP du Qatar. Il a brisé la malédiction a de nombreuses reprises cette saison et bien que l'on ne puisse pas aller jusqu'à employer ce terme pour une course à laquelle il n'a participé qu'à une seule reprise, Verstappen ne va pas se priver, c'est l'année ou jamais, celle de tous les records pour lui. En 2021, il avait terminé à la deuxième position. Cette année, la première place lui est promise.