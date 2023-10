F1 : Alpine et Schumacher, ça se précise

Arnaud De Kanel

Cantonné à un rôle de troisième pilote chez Mercedes, Mick Schumacher ne serait pas contre l'idée de retrouver la compétition assez rapidement. En Formule 1, la voie est bouchée, mais pas dans d'autres disciplines comme en Endurance, où Alpine aimerait l'enrôler. Bien que rien ne soit encore signé, l'Allemand a confirmé des contacts avancés qui précisent donc son arrivée prochaine dans l'écurie française.

Non-retenu par Haas fin 2022, Mick Schumacher a trouvé refuge chez Mercedes cette saison. Le pilote allemand officie en tant que remplaçant de Lewis Hamilton et George Russell, et il participe grandement au développement de la monoplace grâce à son travail sur le simulateur. Mais comme tout compétiteur, Schumacher aimerait disputer des courses. Alpine est en mesure de lui offrir ce qu'il veut, non pas en Formule 1 mais en Endurance. D'ailleurs, le principal intéressé confirme que les négociations ont débuté.

«Cela prend du temps»

« En arrière-plan, je travaille sur mes propres projets pour l’année prochaine. Ils sont encore en cours d’élaboration et il s’agit juste d’essayer de comprendre exactement dans quelle direction nous pouvons aller, comment intégrer les engagements et d’autres choses de ce genre. Cela prend du temps », a reconnu Mick Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto . S'il venait à rejoindre Alpine, il conserverait tout de même son rôle chez Mercedes.

