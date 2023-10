F1 : Schumacher reçoit un conseil pour son avenir

Arnaud De Kanel

Après un passage raté chez Haas l'an dernier, Mick Schumacher a rebondi chez Mercedes cette saison. Le pilote allemand a dû se contenter de ce qu'il restait, à savoir le rôle de troisième pilote. Cela lui a permis de garder un pied dans le paddock et de ne pas s'éloigner de la Formule 1. Associé à Alpine ces dernières semaines pour un projet en Endurance, Schumacher aurait tout intérêt à rester chez Mercedes si l'on en croit Hans-Joachim Stuck et Nick Heidfeld.

Que fera Mick Schumacher la saison prochaine ? Mercedes s'est montrée très satisfaite de son pilote qui joue un rôle fondamental dans l'évolution de la monoplace allemande grâce à son travail sur le simulateur. L'idée serait donc de le conserver mais Schumacher veut retrouver goût à la compétition et Alpine peut combler son envie. Non pas en Formule 1, mais bien en Endurance. Deux anciens pilotes de Formule 1 lui conseillent tout de même de combiner les deux en restant chez Mercedes.

«S’il ne reste pas en Formule 1, il sera éliminé du jeu»

A commencer par Hans-Joachim Stuck, qui l'exhorte à garder son poste chez Mercedes. « S’il ne reste pas en Formule 1, il sera éliminé du jeu. C’est une décision difficile pour lui. Nous devrons attendre et voir où il atterrira mais il est important qu’il garde au moins son poste chez Mercedes. Il est entre de bonnes mains là-bas, avec de bonnes chances. S’il part maintenant, il sera oublié. Mais lui seul peut vraiment décider de la direction que prendra sa carrière », a déclaré l'Allemand dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Nick Heidfeld n'en pense pas moins.

F1 : Hamilton s’incline face à Verstappen https://t.co/KvVcw44FBI pic.twitter.com/sPjVonsLm7 — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

«Il faut toujours croire en soi et en ses possibilités»