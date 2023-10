F1 - Ferrari : Sainz met la pression pour son avenir

Arnaud De Kanel

Carlos Sainz a marqué les esprits chez Ferrari cette saison. Unique vainqueur d'un Grand Prix en pilotant autre chose qu'une Red Bull mais également auteur d'une pole position mémorable à Monza, l'Espagnol est sur une bonne dynamique et il veut en profiter pour renégocier son contrat. D'ailleurs, il veut que tout cela soit réglé cet hiver.

En quelques courses, Carlos Sainz a réussi à éclipser Charles Leclerc chez Ferrari. L'Espagnol a montré qu'il était au moins tout aussi bon que son coéquipier et cela pourrait bien rebattre toutes les cartes pour la saison prochaine. D'ailleurs, Sainz veut profiter de cette dynamique pour négocier les détails de son futur contrat. Pour le moment, son bail expirera en 2024 mais le vainqueur du GP de Singapour veut poursuivre l'aventure avec Ferrari. Et pour ne pas se polluer l'esprit l'an prochain, il veut que ce soit réglé cet hiver, en accord avec Frédéric Vasseur.

«Mes intentions cet hiver seront les mêmes que si je n’avais pas gagné»

« Si vous êtes dans une bonne période de votre carrière sportive, il est toujours plus facile de négocier. Mais je ne pense pas que les dernières courses aient changé la perspective que Ferrari a de moi et celle que moi j’ai de Ferrari. Nous connaissons tous les deux nos capacités et notre potentiel et mes intentions cet hiver seront les mêmes que si je n’avais pas gagné à Singapour », a déclaré Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour l'heure, les négociations n'ont pas démarré, mais Ferrari devra également prendre en compte le fait qu'Audi aimerait signer Sainz pour 2026.



«J’espère que nous pourrons connaître la décision cet hiver»