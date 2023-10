F1 : Crash pour Hamilton, il jubile !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Qatar ne s'est pas vraiment bien déroulé pour Mercedes ce dimanche. L'écurie allemande a notamment vu Lewis Hamilton abandonner après un crash avec George Russell dès le début de la course. Cela a permis à Lando Norris de monter sur le podium. Et le pilote de McLaren n'a pas caché sa joie au moment d'évoquer l'accident des deux Mercedes.

Le Grand Prix du Qatar s’est déroulé dans des conditions climatiques qui ont mis la santé des pilotes à rude épreuve ce week-end. Et pour certaines écuries, la course ne s’est pas vraiment passée comme prévu. C’est notamment le cas pour Mercedes, qui a vu Lewis Hamilton et George Russell se crasher dès le premier tour du Grand Prix. Le septuple champion du monde a été contraint à l’abandon. Le deuxième pilote de Mercedes, lui, a malgré tout réussi à remonter à la quatrième place derrière Lando Norris. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction au moment d’évoquer l’erreur des deux Mercedes qui lui a permis de monter sur le podium ce dimanche.

«Les Mercedes ont fait un excellent travail pour nous faciliter la vie»

« Nous savions que nous avions un bon rythme, peut-être pas pour nous battre pour la victoire, mais pour nous hisser au moins aux avant-postes. Au départ, on pensait qu’il faudrait se battre avec les Mercedes, mais elles ont fait un excellent travail pour nous faciliter la vie. Je n’avais donc pas besoin d’y penser et je pouvais me concentrer sur les gars qui étaient plus rapides que nous, c’est-à-dire les Ferrari et les Aston. Et oui, au moment où nous avons passé le virage 1, j’ai senti que nous pouvions au moins nous battre pour le podium » a lancé le pilote de McLaren dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis heureux pour toute l’équipe»