F1 : C’est la bonne pour Verstappen !

Arnaud De Kanel

A Losail, Max Verstappen avait l'occasion de devenir champion du monde. Une première opportunité pour lui durant cette saison qu'il a largement dominé. Et le Néerlandais ne s'est pas fait prier puisqu'il a été sacré dès sa première tentative, terminant deuxième de la course sprint et remportant le Grand Prix le lendemain.

Ça y est, Max Verstappen est champion du monde. Ce n'était qu'une question de temps, mais visiblement, le Néerlandais n'en avait pas à perdre. Sacré dès la course sprint samedi, le pilote Red Bull est désormais triple champion du monde, et ce sur sa première tentative.

«C'est le plus beau titre de ma carrière»

L'heure est à la fête pour Max Verstappen. Perfectionniste, le pilote Red Bull s'est pourtant contenté de la seconde place lors de la course sprint pour remporter son troisième titre consécutif. « C'est formidable, évidemment ! C'est quelque chose dont je n'ai jamais vraiment rêvé. C'est, bien sûr, un moment de grande fierté pour moi, pour ma famille, ma famille proche. C'est incroyable de pouvoir partager cela avec tous les membres de cette équipe. On parle de performance donc on peut toujours remercier l'équipe pour cela, mais je trouve aussi que l'ambiance et le plaisir que j'ai à travailler avec tous ces gens sont encore plus importants. C'est très important d'arriver sur le circuit et de savoir qu'on a des gens sympas avec qui travailler. C'est le plus beau titre de ma carrière », confiait-il. Dimanche, il a fêté ça en beauté.

14ème victoire pour Verstappen