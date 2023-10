F1 - Ferrari : La menace se précise pour Leclerc

Arnaud De Kanel

Au fil du temps cette saison, Charles Leclerc a perdu son statut chez Ferrari. Destiné à être leader de La Scuderia après sa deuxième place au championnat du monde la saison passée, le Monégasque a des résultats décevants qui contrastent forcément avec ceux de son coéquipier Carlos Sainz. L'Espagnol a renversé la hiérarchie.

On assiste à un chamboulement chez Ferrari cette saison. Alors que Charles Leclerc apparaissait comme le leader logique de cette écurie malgré le discours tourné vers le collectif de Frédéric Vasseur en début de saison, Carlos Sainz a montré que son écurie pouvait lui faire confiance pour jouer la gagne. Les meilleures performances de Ferrari cette saison ont été réalisées par l'Espagnol. Une pole à Monza, un succès à Singapour... Carlos Sainz prend du galon chez Ferrari et la tendance ne fait que se confirmer.

«Leclerc est désormais à la croisée des chemins»

Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Ralf Schumacher. L'Allemand estime égalament que Charles Leclerc est à un tournant dans sa carrière chez Ferrari. « Leclerc est désormais à la croisée des chemins. Il doit se regarder objectivement, car cela ne sert à rien d’être un grand talent qui est très rapide et qui essaie de changer la situation pour le mieux mais qui commet toutes ces erreurs. Sainz est plus équilibré. Pas aussi talentueux que Leclerc, j’en suis presque sûr, mais il est plus polyvalent et constitue actuellement le meilleur package », a déclaré Schumacher. De son côté, Carlos Sainz réfute cette idée.

«Nous sommes toujours proches l’un de l’autre»