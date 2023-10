Verstappen rejoint par Hamilton ou Alonso ? Red Bull sort du silence

Jean de Teyssière

Le titre de champion du monde est déjà dans la poche de Max Verstappen. Le pilote néerlandais de Red Bull a décroché son troisième titre de champion du monde consécutif et peut désormais vivre une fin de saison tranquille. Tout le contraire de son coéquipier, Sergio Pérez, dont l'avenir est encore flou. Mais en tout cas, ni Fernando Alonso, ni Lewis Hamilton ne prendront sa place.

Max Verstappen est accompagné de Sergio Pérez depuis la saison 2021, saison de son premier titre de champion du monde. Mais depuis quelque temps, le Mexicain voit sa place être contestée chez Red Bull. Des rumeurs sur un possible départ vont même bon train dans l'écurie...

«Si Pérez peut finir deuxième ? Oui, il peut le faire»

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a parlé de Sergio Pérez. Le pilote mexicain est souvent tancé par Helmut Marko, mais Horner use de plus de psychologie en parlant de son pilote : « Si Pérez peut finir deuxième ? Oui, il peut le faire, il peut terminer deuxième du championnat. Il aura tout notre soutien pour y parvenir. Je pense que si Checo se concentre simplement sur le fait d’être le meilleur possible, plutôt que d’essayer trop fort de battre Max, je pense que ses résultats viendront naturellement. »

F1 : Verstappen dans la légende, Hamilton peut trembler https://t.co/F0Ivt9wuA5 pic.twitter.com/qsKXJdqyYX — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Fernando tout comme Lewis, ce sont deux pilotes de type leader et cela ne fonctionnerait pas avec Max»