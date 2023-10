F1 : Verstappen dans la légende, Hamilton peut trembler

Arnaud De Kanel

Assuré de remporter un troisième titre de champion du monde avant même la fin de la saison, Max Verstappen est entré encore un peu plus dans la légende de la Formule 1. Le pilote Red Bull a également confirmé la mise en place de son hégémonie, ce qui risque de causer du tort à Lewis Hamilton dans l'obtention de son huitième titre.

Intouchable cette saison, Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde. Le Néerlandais ne semble pas parti pour s'arrêter en si bon chemin tant il atteint des sommets de pilotage et que Red Bull ne semble pas flancher. Cela ne fait pas les affaires de Lewis Hamilton.

F1 : Verstappen écrase tout, la bataille continue https://t.co/Gitiiw8jFa pic.twitter.com/ogVXFTdwjc — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Plus de titre pour Hamilton ?

Vu la tournure des événements, le pilote britannique ne devrait pas redevenir champion du monde de si tôt. Mais le problème, c'est que Lewis Hamilton n'a plus trop le temps. Désireux de remporter un huitième championnat du monde pour dépasser Michael Schumacher et s'affirmer en tant que pilote le plus titré de l'histoire, le natif de Stevenage se rapproche dangereusement de la quarantaine. Pendant ce temps-là, Max Verstappen vient de souffler ses 26 bougies et il semble parti pour continuer à dominer le paddock encore longtemps. De fait, le Néerlandais va donc potentiellement empêcher Hamilton de remporter un huitième titre, et pire encore, il pourrait en remporter autant, voire plus que le Britannique dans les années à venir et devenir ainsi, le plus grand de tous les temps. Malgré tout, cela l'importe peu.

«Ce n’est pas vraiment ce que je recherche»