F1 : Leclerc sait quand il va quitter Ferrari

Arnaud De Kanel

Comme les 18 autres pilotes de la grille, Charles Leclerc n'a rien pu faire cette saison face à Max Verstappen. Vice-champion du monde l'an passé, le Monégasque réalise un exercice 2023 décevant par rapport à son coéquipier Carlos Sainz. A force, la meilleure solution pour lui serait de changer d'air. Encore faudrait-il qu'il accepte cela, car pour le moment, Leclerc compte rester chez Ferrari et il a prévu de s'en aller uniquement lorsqu'il n'aura plus foi en le projet.

Charles Leclerc est encore passé à côté de l'opportunité de devenir champion du monde. Battu par plus fort, le Monégasque réalise, dans l'ensemble, une saison décevante. Il n'a pas pu compter sur les performances de sa Ferrari et l'écurie semble stagner alors que les années commencent à passer chez Leclerc. De quoi le pousser à s'en aller ? Visiblement, non.

«Je considère que lorsque je ne croirai plus au projet, ce sera probablement le moment où je devrai m’en aller»

Charles Leclerc a été assez clair sur ce sujet. Pour lui, il ne quittera Ferrari uniquement lorsqu'il n'aura plus confiance en son écurie. « Je considère que lorsque je ne croirai plus au projet, ce sera probablement le moment où je devrai m’en aller. C’est dans ce genre de situation que l’on ne tire pas le meilleur de soi-même, que l’on n’aide pas l’équipe autant qu’elle en a besoin. Mais ce n’est absolument pas le cas en ce moment. Je crois en ce projet comme jamais auparavant. Surtout depuis l’arrivée de Fred. Pour l’instant, c’est clair. Il est clair aussi que je veux gagner. Mais je crois en ce projet et je suis sûr que nous travaillons dans la bonne direction », a déclaré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Monégasque est amoureux de Ferrari.

«Cette passion et ces émotions peuvent être un peu plus difficiles à gérer que dans d’autres équipes»