F1 - GP du Qatar : Un pilote déclare forfait !

Mauvaise nouvelle pour Ferrari. Douzième des qualifications, Carlos Sainz Jr ne prendra pas le départ du Grand Prix de Qatar ce dimanche en raison d'un problème du système d'alimentation en carburant sur sa voiture. Cinquième sur la grille de départ, Charles Leclerc sera l'unique espoir de la Scuderia dans les prochaines minutes.

Dans quelques minutes, le Grand Prix du Qatar débutera. Douzième chrono lors des qualifications, Carlos Sainz Jr ne prendra pas le départ ce dimanche. La nouvelle a été annoncée par la Scuderia Ferrari sur son compte X. Sa voiture a subi un problème de système d'alimentation en carburant juste avant la course, ce qui rend impossible son départ. La fin du week-end, qui avait très mal débuté pour l'Espagnol. Carlos Sainz Jr avait vécu des qualifications compliquées.

Le week-end avait mal débuté pour Sainz

« J’ai eu une qualification très difficile, dès le début. Je me suis battu avec l’équilibre de la monoplace. L’arrière était très, très léger, alors qu’en Essais Libres, j’ai réussi à changer de pneus tout en obtenant une bonne adhérence sur ce nouveau revêtement. Quand la température de la piste a baissé cet après-midi, je n’ai pas pu trouver l’adhérence et j’ai eu beaucoup de mal, donc je ne suis pas surpris de m’être arrêté en Q2. Il est certain que la journée du dimanche sera délicate, en partant de si loin sur une piste où il est difficile de doubler. Mais mon objectif principal est maintenant d’essayer de voir ce que nous pouvons faire de mieux samedi » avait déclaré Carlos Sainz Jr.

Sainz ne prendra pas le départ ce dimanche

Ce dimanche, les espoirs de Ferrari reposent sur Charles Leclerc. Le Monégasque s'élancera à partir de la cinquième place, juste derrière Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell et Max Verstappen. La course s'élancera dans les prochaines minutes.