F1 : Ferrari veut faire tomber Red Bull et Verstappen !

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022, Red Bull domine la F1. La saison 2023 a d’ailleurs été le parfait exemple de la supériorité de l’écurie autrichienne sur les autres équipes. Ferrari entend néanmoins mettre un terme à cela dès 2024. La Scuderia veut faire tomber Max Verstappen et Red Bull pour revenir au sommet de la discipline.

Ayant parfaitement négocié le virage avec l’arrivée de la nouvelle réglementation en 2022, Red Bull domine la F1 d’une main de maître. L’écurie autrichienne, qui a remporté 21 des 22 Grands Prix en 2023, semble imbattable. Triple champion du monde, Max Verstappen a raflé 19 victoires, pour 2 succès pour Sergio Pérez. Seul Carlos Sainz Jr et Ferrari ont réussi à prendre un Grand Prix à Red Bull (à Singapour). D’ailleurs, la Scuderia est en train de se préparer pour 2024 afin de mettre un terme au règne de l’équipe de Max Verstappen.

« Dans l’usine, les mots comme ’serait’ et ’si’ sont aussi tabous. Nous avons plus de 1 000 salariés. Chacun doit faire sa part. Si chacun trouve quelques millièmes, nous ferons un grand pas en avant. Red Bull n’a pas de solution miracle. Ils sont tout simplement bien placés à tous égards. Nous devons suivre les traces de Red Bull et leur mettre la pression. Nous avons vu dans la deuxième partie de saison qu’ils peuvent parfois se tromper et ne pas toujours trouver les bons réglages. C’est un jeu relatif. Si vous trouvez une seconde, mais que vos adversaires trouvent une seconde et demie, vous avez l’air stupide. S’ils ne trouvent qu’une demi-seconde, vous devenez soudainement le héros » a confié Frédéric Vasseur, patron de Ferrari, récemment.

Ferrari veut revenir au sommet de la F1.