F1 : «Exceptionnel», Red Bull hallucine avec Verstappen

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière en 2023, Max Verstappen a totalement dominé la F1. Le pilote de Red Bull est pourtant toujours assoiffé de victoires. Et les qualités du Néerlandais font halluciner tout le monde au sein de l'écurie autrichienne, y compris le grand patron Christian Horner.

Max Verstappen a totalement dominé la dernière saison de F1. Double champion du monde, le Néerlandais a raflé une troisième couronne après avoir remporté 19 des 22 Grands Prix de 2023. Le pilote de Red Bull semble presque imbattable. Et au sein de l’écurie autrichienne, les qualités de Max Verstappen font halluciner tout le monde.

Verstappen «dépasse tout ce que nous avons vu auparavant» chez Red Bull

« Vous apprenez toujours. Et je pense que Max est pareil. Il est comme une éponge - il absorbe tout et l’applique. Il est avide d’informations. Il veut ces connaissances, puis il les applique. Son plus grand atout est sa capacité à s’adapter et à tirer le meilleur parti d’une voiture, ainsi que la confiance qu’il a en lui-même, sa foi et sa détermination. Vous le voyez parfois sur son tour de sortie, ou dans des conditions changeantes, sa capacité à s’adapter et à ne faire qu’un avec la voiture dépasse tout ce que nous avons vu auparavant » a confié Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il ne veut pas seulement gagner, il veut dominer»