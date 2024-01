F1 : Red Bull lance un avertissement à Max Verstappen

Pierrick Levallet

Presque imbattable en 2023, Red Bull domine très clairement la F1. Max Verstappen a remporté 19 des 22 Grands Prix de la saison passée et a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Toutefois, l'écurie autrichienne ne s'attend pas vraiment à vivre des années aussi simples à l'avenir.

Depuis 2022, Red Bull règne en maître sur la F1. L’écurie autrichienne a d’ailleurs semblé imbattable la saison passée en remportant 21 des 22 Grands Prix. Seul Carlos Sainz Jr (Ferrari) a réussi à faire tomber Red Bull. Max Verstappen, quant à lui, a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière grâce à ses 19 victoires. Mais Red Bull ne s’attend pas vraiment à des saisons aussi simples à l’avenir.

F1 : Verstappen dans l’histoire, il déballe tout https://t.co/0ETQcv9Llb pic.twitter.com/Vf13s3EBQl — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

«Nous avons vu le plateau se rapprocher derrière nous»

« Il est certain que la concurrence va se rapprocher. Nous avons vu le plateau se rapprocher derrière nous. Une semaine c’est Ferrari, une semaine c’est McLaren, une minute c’est Mercedes (sic). Et cela va naturellement converger, et je ne pense pas que nous serons assis ici en ayant gagné 20 Grands Prix l’année prochaine » a expliqué Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Mercedes reviendra en force, j’en suis sûr»