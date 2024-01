F1 : Max Verstappen fait déjà mieux que Lewis Hamilton

Pierrick Levallet

Du haut de ses 26 ans, Max Verstappen règne en maître sur la F1. Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière en 2023, le Néerlandais n’avait pas vraiment de concurrence dans la course au titre. Le pilote de Red Bull, très certainement le meilleur sur la grille actuellement, semble même avoir déjà surpassé Lewis Hamilton. Il a d’ailleurs réalisé un exploit que le septuple champion du monde n’a jamais été en mesure d’accomplir jusqu’à présent.

2023, saison historique pour Max Verstappen

Presque imbattable, Max Verstappen a remporté 19 des 22 Grands Prix de la saison 2023. Il s’agit là du plus gros total de victoires sur une même année de l’histoire de la F1. Le Néerlandais a fait mieux que certains des plus grands noms de la discipline, y compris Lewis Hamilton. Le Britannique n’a jamais dépassé les 11 succès lors d’une même saison depuis le début de sa carrière, chose qu'il a réalisé à quatre reprises (2014, 2018, 2019, 2020). Max Verstappen se veut donc plus impressionnant que la légende de Mercedes dans ce domaine. Mais il y a également d’autres aspects de la F1 où le pilote de Red Bull s’est révélé meilleur que son rival.

Lewis Hamilyon bientôt éclipsé ?

Il y a quelques années, Max Verstappen explosait les records de précocité. Plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix en 2015 (17 ans), le Néerlandais est également le plus jeune à avoir décroché une victoire en F1 (en Espagne en 2016, à seulement 18 ans). Il fait également partie des plus jeunes à avoir obtenu une pole position (21 ans, 10 mois), exploit qu’il a réalisé avec un peu moins d’un an d'avance sur Lewis Hamilton (22 ans, 5 mois). Max Verstappen détient également le record du plus jeune pilote à avoir bouclé un meilleur tour (19 ans), et il est également le plus précoce à être monté sur le podium. Le Néerlandais était un phénomène à ses débuts. Désormais, il règne sur la F1. Et s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien finir par totalement éclipser Lewis Hamilton et Michael Schumacher.